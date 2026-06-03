Corato rider ferito con una bottiglia | indagano i carabinieri
Un rider è stato ferito con una bottiglia durante una consegna in piazza a Corato. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e hanno già identificato alcuni sospetti. Non sono state rese note le modalità dell’aggressione né se ci siano altri coinvolti. La vittima è stata assistita sul posto e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.
Chi ha circondato il rider durante la consegna in piazza?. Come sono stati identificati i responsabili dell'aggressione?. Quali filmati di videosorveglianza aiuteranno i carabinieri nelle indagini?. Cosa emergerà dalle testimonianze raccolte dai militari sul posto?.? In Breve Lunedì 1 giugno l'aggressione avviene in piazza Di Vagno durante le consegne.. I carabinieri analizzano i filmati dei sistemi di videosorveglianza della piazza.. Il lavoratore ha presentato denuncia formale dopo il soccorso del 118.. L'episodio coinvolge un gruppo di ragazzi durante il turno del rider.. Un rider aggredito con una bottiglia in testa in piazza Di Vagno a Corato: indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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