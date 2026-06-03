Corato rider ferito con una bottiglia | indagano i carabinieri

Notizia in breve

Un rider è stato ferito con una bottiglia durante una consegna in piazza a Corato. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e hanno già identificato alcuni sospetti. Non sono state rese note le modalità dell’aggressione né se ci siano altri coinvolti. La vittima è stata assistita sul posto e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.