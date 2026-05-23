Giovane ferito al volto dopo una lite davanti alla fidanzata a Montesilvano | indagano i carabinieri

Notizia in breve

Un giovane di 20 anni è rimasto ferito al volto durante una lite avvenuta davanti al centro commerciale Porto Allegro a Montesilvano nella serata del 22 maggio. La vittima è stata ricoverata in ospedale. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’aggressione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o altre persone coinvolte.