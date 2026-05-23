Giovane ferito al volto dopo una lite davanti alla fidanzata a Montesilvano | indagano i carabinieri
Un giovane di 20 anni è rimasto ferito al volto durante una lite avvenuta davanti al centro commerciale Porto Allegro a Montesilvano nella serata del 22 maggio. La vittima è stata ricoverata in ospedale. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’aggressione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o altre persone coinvolte.
Un 20enne è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedle a seguito di un'aggressione avvenuta nella serata del 22 maggio davanti al centro Porto Allegro di Montesilvano. In base ad una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava nella zona verso le 22 assieme alla fidanzata quando ci sarebbe stato un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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