Una coppia è stata arrestata a Catania mentre tentava di rubare da un distributore automatico. Gli agenti di polizia li hanno sorpresi sul fatto mentre cercavano di smontare il distributore, utilizzando un flex a batteria. La coppia è stata fermata e portata in commissariato. La polizia ha recuperato gli strumenti usati durante il tentativo di furto. Nessun dettaglio sulle eventuali resistenze o sui precedenti delle persone coinvolte.

Eseguiti due arresti per tentato furto aggravato a Catania, dove una coppia è stata sorpresa mentre cercava di rubare prodotti da un distributore automatico. L’azione è stata resa possibile grazie alla segnalazione tempestiva del proprietario, che ha ricevuto un allarme di manomissione e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il tentato furto e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio notturno di controllo del territorio, quando gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono intervenuti in via Dusmet. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Coppia arrestata a Catania per tentato furto, distributore automatico tagliato con un flex a batteria

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