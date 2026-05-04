Sorpresi a rubare in un camper arrestata una coppia per furto

Nella notte di venerdì 1° maggio, la polizia di Stato è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un furto avvenuto in un camper. Durante l’intervento, gli agenti hanno fermato una coppia sospettata di aver commesso il reato. La coppia è stata arrestata e condotta in commissariato per ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta in un’area di sosta lungo una strada regionale.

Nel corso della notte di venerdì 1° maggio scorso, la polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione di un furto all’interno di un camper. A compiere il gesto due soggetti a bordo di uno scooter in via Pistoiese. A dare l’allarme è stato un residente che, dal balcone della propria.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Fingevano di fare stretching ma puntavano a rubare nelle auto lungo la Via Verde: arrestata una coppiaAlmeno otto i colpi accertati tra novembre 2025 e gennaio 2026 nelle aree di sosta della pista ciclopedonale della costa dei trabocchi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Matera, sorpresi a rubare in casa arrestati due georgiani grazie alla segnalazione di un vicino; Sorpresi a rubare in casa: arrestati due uomini a San Concordio; Messina, sorpresi a rubare in casa: arrestati due uomini a Bordonaro; Martina Franca. Sorpresi a rubare in un appartamento: quattro arresti della Polizia di Stato - Polizia di Stato. Sorpresi a rubare all’interno di un camper in via Pistoiese: la Polizia arresta un uomo e una donnaFIRENZE - Nella notte di venerdì 1 maggio, la Polizia di Stato di Firenze è intervenuta a seguito di una segnalazione di un furto all'interno di un ... piananotizie.it Sorpresi a rubare gasolio da un furgone: avevano già riempito 5 taniche e sottratto 64 litriNova Milanese, due albanesi arrestati in via Calatafimi da una gazzella dei carabinieri durante un servizio di pattugliamento ... ilgiorno.it San Basilio, sorpresi mentre prelevano con un bancomat rubato a una 87enne ift.tt/6HhCTfQ x.com La morte improvvisa di Alex Zanardi. La moglie: "Ci ha sorpresi ancora una volta" Link nei commenti - facebook.com facebook