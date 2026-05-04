Sorpresi a rubare in un camper arrestata una coppia per furto

Da firenzetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di venerdì 1° maggio, la polizia di Stato è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un furto avvenuto in un camper. Durante l’intervento, gli agenti hanno fermato una coppia sospettata di aver commesso il reato. La coppia è stata arrestata e condotta in commissariato per ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta in un’area di sosta lungo una strada regionale.

Nel corso della notte di venerdì 1° maggio scorso, la polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione di un furto all’interno di un camper. A compiere il gesto due soggetti a bordo di uno scooter in via Pistoiese. A dare l’allarme è stato un residente che, dal balcone della propria.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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