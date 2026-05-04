Firenze | furto tentato su camper in via Pistoiese Arrestata una coppia

Da firenzepost.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, la Polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione di un tentato furto in un camper situato in via Pistoiese. Due persone a bordo di uno scooter sono state identificate e arrestate. L’intervento ha portato al fermo dei sospetti, ancora da accertare le eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti. La scena si è svolta nel centro urbano, dove sono state sequestrate alcune prove.

FIRENZE – La Polizia di Stato di Firenze è intervenuta a seguito di una segnalazione di un furto all’interno di un camper, perpetrato da due persone a bordo di uno scooter in via Pistoiese. A dare l’allarme un cittadino che, dal balcone della propria abitazione, ha notato i due, giunti a bordo di un ciclomotore, danneggiare un finestrino per introdursi all’interno e poi uscire con un oggetto in mano. Allertato il numero unico di emergenza 112, il cittadino è rimasto in costante contatto con gli operatori fornendo dettagliate descrizioni dei soggetti. Le Volanti di via Zara, giunte tempestivamente sul posto hanno notato i due che, alla vista dei poliziotti, si sono dati a precipitosa fuga, percorrendo contromano la via.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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