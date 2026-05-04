Firenze | furto tentato su camper in via Pistoiese Arrestata una coppia

A Firenze, la Polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione di un tentato furto in un camper situato in via Pistoiese. Due persone a bordo di uno scooter sono state identificate e arrestate. L’intervento ha portato al fermo dei sospetti, ancora da accertare le eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti. La scena si è svolta nel centro urbano, dove sono state sequestrate alcune prove.

FIRENZE – La Polizia di Stato di Firenze è intervenuta a seguito di una segnalazione di un furto all’interno di un camper, perpetrato da due persone a bordo di uno scooter in via Pistoiese. A dare l’allarme un cittadino che, dal balcone della propria abitazione, ha notato i due, giunti a bordo di un ciclomotore, danneggiare un finestrino per introdursi all’interno e poi uscire con un oggetto in mano. Allertato il numero unico di emergenza 112, il cittadino è rimasto in costante contatto con gli operatori fornendo dettagliate descrizioni dei soggetti. Le Volanti di via Zara, giunte tempestivamente sul posto hanno notato i due che, alla vista dei poliziotti, si sono dati a precipitosa fuga, percorrendo contromano la via.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: furto tentato su camper in via Pistoiese. Arrestata una coppia Notizie correlate Sorpresi a rubare in un camper, arrestata una coppia per furtoNel corso della notte di venerdì 1° maggio scorso, la polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione di un furto all’interno di un... Furto in un camper in via Pistoiese, arrestati dopo un inseguimentoFirenze, 4 maggio 2026 – Sorpresi a rubare all’interno di un camper, tentano la fuga ma vengono bloccati dalla polizia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Firenze, tentato furto in abitazione: arrestato un 38enne; Firenze, tentano il furto in un’abitazione: colti in flagrante, i Carabinieri arrestano un uomo; Campo di Marte: tentato furto in un abitazione. I Carabinieri arrestano un uomo di origine albanese; Firenze, tenta il furto in un’abitazione e minaccia i carabinieri: arrestato 38enne. Firenze: furto tentato su camper in via Pistoiese. Arrestata una coppiaLa Polizia di Stato di Firenze è intervenuta a seguito di una segnalazione di un furto all’interno di un camper, perpetrato da due persone a bordo di uno scooter in via Pistoiese ... firenzepost.it Furto in un camper in via Pistoiese, arrestati dopo un inseguimentoDue cittadini bulgari bloccati dalla polizia dopo la fuga contromano: sequestrati attrezzi da scasso e scooter rubato con targa alterata. Fondamentale la segnalazione di un residente ... lanazione.it Buongiorno #firenze #firenzetoday - facebook.com facebook Roma, l'attacco mafioso ( e non solo) contro la Chiesa. Le bombe del 1993. Dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze. Sul Domani nel Blog Mafie. x.com