Coppa Passalacqua Invictasauro in semifinale

Da sport.quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Invictasauro ha raggiunto le semifinali della Coppa Bruno Passalacqua dopo aver vinto 2-1 contro l'Alberese nei quarti di finale. La partita si è conclusa con il team di mister Di Franco che ha ottenuto il passaggio del turno, qualificandosi tra le ultime quattro squadre della competizione.

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L’ Invictasauro è la seconda semifinalista della Coppa Bruno Passalacqua. I ragazzi di mister Di Franco hanno battuto 2-1 un buon Alberese nei quarti di finale. L’avvio è gradevole con l’Alberese avanti propositivo. La ripresa propone subito un Invictasauro maggiormente offensivo. Al quarto d’ora il vantaggio dell’Invictasauro: Canu è piazzato in area, riceve palla, la controlla lasciando libero uno splendido diagonale su cui il portiere è impotente. Un lungo rilancio al 23’ impegna due difensori dell’Invictasauro, con Loreti che insegue la palla, Ricchi esce dai pali, il terzetto si complica la vita, Loreti capisce, guarda la porta vuota e insacca il pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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