Coppa Passalacqua Invictasauro | ’manita’

Notizia in breve

Nella partita del girone B della Coppa Passalacqua, l’Invictasauro ha vinto 5-0 contro l’Alta Maremma. La vittoria garantisce ai padroni di casa l’accesso ai quarti di finale e rafforza la loro posizione in classifica. La squadra ha realizzato cinque reti senza subirne. La gara si è conclusa con un risultato netto, definito da un dominio totale dell’Invictasauro.