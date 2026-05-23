Coppa Passalacqua Invictasauro | ’manita’
Nella partita del girone B della Coppa Passalacqua, l’Invictasauro ha vinto 5-0 contro l’Alta Maremma. La vittoria garantisce ai padroni di casa l’accesso ai quarti di finale e rafforza la loro posizione in classifica. La squadra ha realizzato cinque reti senza subirne. La gara si è conclusa con un risultato netto, definito da un dominio totale dell’Invictasauro.
Spettacolo e verdetti netti nel girone B della Coppa Passalacqua: l’ Invictasauro travolge 5-0 l’Alta Maremma, prenota un posto nei quarti di finale e consolida una classifica importante. Per l’Alta Maremma arriva l’addio definitivo alla coppa. Risultato sbloccato già al 6’: dopo una difficile respinta dell’estremo difensore Puppato, l’arbitro concede un calcio di rigore all’Invictasauro. Dal dischetto si presenta Melone, che firma l’1-0. Al 19’ raddoppio grazie a un’azione corale perfetta: Murineddu mette al centro un preciso rasoterra su cui Temperani fa un velo magistrale; la palla arriva a Sabbatini che deve solo appoggiare in rete. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per il tris, siglato al 34’ da un bellissimo diagonale dello stesso Temperani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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