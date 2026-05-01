Coppa Passalacqua Invictasauro buona la prima
Nel secondo tempo del terzo incontro del girone B della Coppa Bruno Passalacqua, l’Invictasauro ha conquistato la vittoria contro il Roselle con un risultato di 2-1. La partita si è giocata interamente nella ripresa, portando l’Invictasauro a ottenere il primo successo nel torneo giovanile. È stata la prima vittoria stagionale per la squadra nel torneo, che ha iniziato con un risultato positivo.
Succede tutto nel secondo tempo nel terzo match della Coppa Bruno Passalacqua e l’ Invictasauro si aggiudica l’esordio del girone B del torneo giovanile che superano 2-1 il Roselle. Iniziano bene i ragazzi di mister Di Franco che arrivano a concludere senza però trovare lo specchio. Al quarto d’ora si vede il Roselle con un cross rasoterra dalla sinistra, gli attaccanti controllano male e la possibilità evapora. Intorno alla mezz’ora l’Invictasauro sciupa una concreta occasione mettendo alto di fronte alla porta. Praticamente la prima frazione si esaurisce con la punizione a favore dell’Invictasauro parata da Mellino. La ripresa risulta più concreta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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