Coppa Passalacqua Invictasauro buona la prima

Nel secondo tempo del terzo incontro del girone B della Coppa Bruno Passalacqua, l’Invictasauro ha conquistato la vittoria contro il Roselle con un risultato di 2-1. La partita si è giocata interamente nella ripresa, portando l’Invictasauro a ottenere il primo successo nel torneo giovanile. È stata la prima vittoria stagionale per la squadra nel torneo, che ha iniziato con un risultato positivo.