Le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino si terranno a Lillehammer, in Norvegia, dal 19 al 25 marzo. La manifestazione conclude una stagione intensa e coinvolgente, con gare che si svolgeranno in diverse discipline sulla neve norvegese. Gli eventi saranno trasmessi in diretta televisiva e streaming, coinvolgendo atleti di varie nazionalità. La competizione rappresenta il momento finale della stagione sportiva.

Siamo giunti al momento conclusivo di una stagione lunga ed impegnativa. La Coppa del Mondo di sci alpino si sposta in Norvegia per ospitare le Finali di Lillehamme r da giovedì 19 Marzo a mercoledì 25 Marzo. Le gare di velocità si disputeranno a Kvitfjell, mentre le discipline tecniche si correranno ad Hafjell. Si parte con le prove di discesa libera di giovedì 19 e si chiude con lo slalom maschile e il gigante femminile di mercoledì 25. Numerosi gli scenari già definiti, ma diversi sono ancora i nodi da sciogliere. Marco Odermatt, delusione per il mancato oro olimpico a parte, ha già chiuso la sua trionfale annata con la quinta Coppa del Mondo generale, il quinto trofeo consecutivo nello slalom gigante e il terzo in discesa e SuperG. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Finali Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma, orari, tv, streaming

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