Cooperativa Azalea frattura storica sullo stato di crisi | i lavoratori dicono basta

Notizia in breve

La cooperativa Azalea si trova in uno stato di crisi aperta, con i lavoratori che hanno deciso di scioperare in modo permanente. La tensione tra i dipendenti e la direzione è esplosa, portando a una rottura definitiva. I lavoratori hanno manifestato il loro malcontento e hanno deciso di abbandonare il lavoro, interrompendo le attività della cooperativa. La situazione ha generato una crisi evidente e immediata.