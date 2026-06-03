Cooperativa Azalea frattura storica sullo stato di crisi | i lavoratori dicono basta
La cooperativa Azalea si trova in uno stato di crisi aperta, con i lavoratori che hanno deciso di scioperare in modo permanente. La tensione tra i dipendenti e la direzione è esplosa, portando a una rottura definitiva. I lavoratori hanno manifestato il loro malcontento e hanno deciso di abbandonare il lavoro, interrompendo le attività della cooperativa. La situazione ha generato una crisi evidente e immediata.
La tensione all'interno della cooperativa sociale Azalea ha raggiunto livelli critici, segnando una spaccatura senza precedenti. Durante l’assemblea svoltasi in concomitanza con un presidio di protesta organizzato dalla Uil Fp Verona, il consiglio di amministrazione ha deliberato il prolungamento. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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