Lavoratori contro lo stato di crisi della Cooperativa sociale Azalea

Giovedì pomeriggio, i lavoratori di una cooperativa sociale si sono radunati davanti alla sede dell’azienda, durante una riunione del consiglio di amministrazione tenutasi in un hotel nella zona di San Pietro in Cariano. L’azione è stata promossa dalla sigla sindacale Uil Fp Verona, che ha organizzato il presidio per manifestare la propria posizione riguardo alla situazione di crisi in cui versa l’ente. La protesta si è svolta in un momento in cui si discuteva sulle future decisioni riguardanti l’organizzazione e il mantenimento dei posti di lavoro.

È stata la Uil Fp Verona a promuovere il presidio dei lavoratori che ha avuto luogo nel pomeriggio di giovedì fuori dalla sede della Cooperativa sociale Azalea, durante la riunione del Cda che si è tenuta in un hotel a San Pietro in Cariano. Una protesta, sottolineano dal sindacato, contro uno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Servizi sociali in crisi: stipendi bloccati per i lavoratori della cooperativa La Solidarietà

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