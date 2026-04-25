Il 25 aprile del 2026 in Italia si trova di fronte a una situazione senza precedenti, con la coalizione di destra al governo in occasione di questa ricorrenza. La giornata, tradizionalmente legata alla celebrazione della Resistenza e della liberazione, vede quest’anno un esecutivo di colore politico diverso rispetto al passato. La presenza di questa maggioranza al potere si inserisce in un quadro di tensioni politiche e sociali in evoluzione.

? Cosa sapere La coalizione di destra governa l'Italia in occasione della ricorrenza del 25 aprile 2026.. Le divergenze ideologiche sulla fine del regime mussolinico mettono alla prova il pluralismo democratico.. In questo sabato 25 aprile 2026, la ricorrenza della Liberazione riemerge come un terreno di scontro ideologico tra le forze che governano il Paese e una parte dell’elettorato che fatica a riconoscersi nel significato storico della fine del regime mussolinico. Il dibattito attuale, alimentato dalle posizioni della coalizione di destra che ha assunto la guida del governo dopo le ultime elezioni, non riguarda solo una celebrazione, ma tocca le fondamenta stesse della legittimità democratica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 aprile: la frattura storica che mette in crisi la democrazia

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