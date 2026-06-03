Il sindaco di Conversano ha annunciato che sono in corso interventi per ripristinare la normalità dopo un nubifragio molto intenso. Nel comunicato si riferisce a un evento meteorologico violento che ha causato danni, e si conferma che le autorità stanno lavorando per gestire le conseguenze e riparare le strutture colpite. Non vengono indicati dettagli specifici sui danni o sui tempi di intervento.

Di seguito un comunicato diffuso da Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano: Un violentissimo e inatteso nubifragio (almeno nelle proporzioni) si è abbattuto questo pomeriggio su Conversano, in particolare su corso Domenico Morea, provocando diversi danni alle luminarie che, di lì a breve, sarebbero state smontate dopo la festa patronale dedicata alla Madonna della Fonte conclusa nelle scorse ore, ad un albero nei pressi dell’anfiteatro Belvedere e alle casette che hanno ospitato la “Festa delle ciliegie” nel lungo week-end appena trascorso. La situazione è stata subito monitorata e, per fortuna, non si registrano danni alle persone.... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Conversano: nubifragio Sindaco, "al lavoro per tornare alla normalità"

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