Ci vorranno diversi mesi per tornare alla normalità

Dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, le autorità stimano che ci vorranno diversi mesi prima di tornare alla normalità nelle forniture di cherosene per il settore dell'aviazione. La ripresa delle forniture e la diminuzione dei prezzi degli idrocarburi dipendono da vari fattori, anche se lo stretto venisse riaperto definitivamente. Attualmente, la situazione resta critica e i tempi di recupero sono ancora incerti.

Il ritorno a normali forniture di cherosene per il settore dell'aviazione e una diminuzione dei prezzi degli idrocarburi richiederanno "diversi mesi", anche se lo Stretto di Hormuz venisse riaperto definitivamente. È l'avvertimento del direttore generale della Iata, la principale associazione. 🔗 Leggi su Today.it Crans Montana, come stanno i feriti ricoverati al Niguarda: "Restano gravi, ci vorranno mesi"Sono 10, attualmente, i pazienti vittime del rogo di Crans Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Binari deformati e crepe sulla A14, la frana secolare si risveglia e divide Abruzzo e Puglia. «Perché ci vorranno mesi per il ripristino» – Il videoLa frana di Petacciato, in provincia di Campobasso, una delle più estese d’Europa, si è riattivata dopo undici anni e ha provocato la chiusura... A scandal made her forced marry him—he ended up loving her like crazy! Temi più discussi: Voli, ci vorranno mesi per tornare alla normalità; Nessuna rapida soluzione per la linea ferroviaria Pescara-Foggia e la A14: i collegamenti restano bloccati; Messina, espletata la gara per la nuova casa dello studente. Presentate 28 offerte - RTP; Biathlon – Jacquelin e la pausa dal tiro: Basteranno poche settimane per ritrovare il livello. Voli, ci vorranno mesi per tornare alla normalitàAGI - Ci vorranno mesi prima che l'approvvigionamento di cherosene torni alla normalità per i voli aerei. Lo ha detto il direttore generale della IATA Willie Walsh, la principale associazione mondiale ... msn.com Maltempo, arrivano i primi fondi: ipotesi un miliardo da Roma. Ma per i ristori ai privati ci vorranno mesiSi muovono su un doppio binario gli stanziamenti per affrontare le conseguenze del ciclone Harry. La Regione nella delibera in cui ha dichiarato lo stato d’emergenza per 12 mesi ha stanziato 5,5 ... unionesarda.it Roseto Valfortore isolato, arriva l’esercito. Ci vorranno settimane per ripristinare la strada Qualora ci dovessero essere emergenze per l’approvvigionamento di viveri e farmaci, arriveranno gli elicotteri dei vigili del fuoco e della protezione civile Ci vorranno più - facebook.com facebook Venerdì Santo, il giorno in cui si ricorda passione e sacrificio di un uomo per il bene comune poi risorto contro ogni aspettativa. L’augurio è che il calvario del Turismo Italiano sia breve e la resurrezione completa, anche se ci vorranno più di tre giorni. @mazzi_ x.com