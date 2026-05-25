A una settimana dalla tragedia avvenuta nel centro di Modena, alcuni commercianti e cittadini continuano a sentirsi scossi e a provare timore. Nonostante si voglia tornare alla normalità, le immagini dell’evento rimangono impresse nella memoria di molti. La paura persiste tra le persone che hanno assistito o sono state coinvolte nell’incidente. La situazione resta caratterizzata da un senso di inquietudine diffusa, anche se non si registrano ulteriori sviluppi o minacce immediate.

Certe immagini non si rimuovono facilmente. È trascorsa più una settimana dalla tragedia che sabato 16 maggio ha segnato un punto di non ritorno per la città di Modena: alcuni commercianti sono ancora scossi e tra i cittadini continua a esserci un po’ di timore. Per tanti, percorrere quel tratto di strada, continua a fare "un certo effetto". "A una settimana di distanza siamo ancora un po’ scossi – le parole di Maria Teresa Perre, della pasticceria a pochi passi dall’accaduto – La gente ha paura, è timorosa. Lo si nota anche dai clienti: la maggior parte di quelli che sono venuti in negozio sono persone che di solito venivano il sabato pomeriggio per fare una passeggiata, ma che stavolta hanno preferito la mattina perché è più tranquillo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Emilia centro: "C’è ancora paura. Ma vogliamo tornare alla normalità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Émilie organise un shooting pour sa marque | S05EP53 | MAMANS & CÉLÈBRES

Notizie e thread social correlati

Verso il ritorno alla normalità ma l’acqua non è ancora potabile: si attendono i risultatiDopo settimane di problemi, l'acqua sta lentamente tornando nei rubinetti di alcune zone, ma la sua potabilità resta ancora incerta.

"Ci vorranno diversi mesi per tornare alla normalità"Dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, le autorità stimano che ci vorranno diversi mesi prima di tornare alla normalità nelle forniture di...

Argomenti più discussi: Via Emilia centro: C’è ancora paura. Ma vogliamo tornare alla normalità; L'auto a 100 all'ora sui passanti, la fuga, il coltello: un giorno di terrore a Modena; Modena, l'auto lanciata sulla folla in via Emilia: Voleva uccidere tutti. Amputate le gambe a una donna; C’è solo una nazionalità, l'umanità: tra politica e cittadinanza, il reportage da Modena dopo l'attentato.

MODENA, EVENTI DEL PRIMO MAGGIO E PIANO MARSHALL PER L’AI cislemiliacentrale.it/news/primo-mag… x.com