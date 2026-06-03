La basilica di San Paterniano resterà aperta ai fedeli, mentre il convento chiuderà a partire da settembre. La decisione è stata comunicata dai responsabili, che hanno sottolineato che l'edificio non sarà messo in vendita. La chiusura del convento riguarda gli spazi destinati alla vita religiosa, ma l’accesso alla chiesa continuerà normalmente. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale.

di Anna Marchetti La Basilica di San Paterniano rimarrà aperta ai fedeli, mentre da settembre chiuderà il convento. Lo conferma fra Filippo Caioni, padre provinciale dei Frati Cappuccini delle Marche. "C’è un problema di vocazioni che, ovviamente non riguarda solo il nostro ordine. Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 i frati Cappuccini nelle Marche erano 800, oggi siamo una sessantina suddivisi in 14 conventi e l’età media è superiore ai 70 anni. Attualmente a San Paterniano sono rimasti in 4". Quando lascerete Fano e dove saranno destinati i quattro frati di San Paterniano? "Indicativamente ce ne andremo a settembre anche se la data non è stata ancora definita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Convento di San Paterniano: "Non vogliamo venderlo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

San Paterniano, convento in vendita. C?è l?interesse della Link University: i frati a settembre lasciano FanoIl convento di San Paterniano, situato a Fano, si trova ora al centro di una possibile vendita.

San Paterniano, vendesi conventoInteresse della Link UniversityI frati se ne vanno a settembreA Fano, i frati cappuccini hanno annunciato che lasceranno il convento di San Paterniano a settembre, portando alla possibilità di una vendita...

Argomenti più discussi: Convento di San Paterniano: Non vogliamo venderlo; Gli affreschi in degrado di Bonetti vanno subito salvati e tramandati.

Convento di San Paterniano: Non vogliamo venderloParla fra Filippo Caioni: Siamo alla ricerca di una soluzione per valorizzare il posto. Con Link e altri soggetti solo interlocuzioni. La mensa? Svolgerà il suo servizio come sempre. ilrestodelcarlino.it

Nel convento di San Paterniano le attività della Link University: Sì, rafforziamo la nostra presenza a FanoAl momento la Link è tutta impegnata a sistemare la sede di palazzo Marcolini, dove a settembre, oltre al corso di laurea in medicina che è già in funzione, diventerà operativo un corso di laurea in ... corriereadriatico.it