Controlli della polizia | coltelli nelle mutande e in auto un arresto e una denuncia

Mercoledì pomeriggio, la polizia di Stato ha effettuato controlli tra Sampierdarena e Cornigliano, identificando oltre 50 persone. Durante le operazioni sono stati trovati coltelli nascosti nelle mutande e all’interno di veicoli. Un soggetto è stato arrestato e un altro denunciato. Le forze dell’ordine hanno proseguito con verifiche mirate nella zona, intensificando l’attività di controllo sul territorio.

Oltre 50 persone identificate, un arresto e una denuncia: questo il bilancio dei controlli della polizia di Stato di mercoledì pomeriggio tra Sampierdarena e Cornigliano.L'operazione è stata coordinata da un funzionario del commissariato Cornigliano insieme a due unità del reparto prevenzione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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