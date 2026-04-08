Terni controlli ad ‘Alto impatto’ in città e sul territorio | sanzioni divieto di ritorno ed un’espulsione

A Terni, sono stati effettuati controlli ad ‘Alto impatto’ nel tentativo di contrastare l’illegalità e l’immigrazione irregolare. Durante l’operazione, sono state identificate 93 persone e controllati 40 veicoli. Sono state emesse sanzioni, applicati divieti di ritorno e una persona è stata espulsa dal territorio. Le operazioni sono state disposte dal Questore e hanno coinvolto le forze dell’ordine sul territorio cittadino.

Prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e l’immigrazione irregolare. I controlli ad ‘Alto impatto’ disposti dal Questore Michele Abenante hanno portato all’identificazione di novantatré persone ed al controllo di quaranta veicoli. Nel corso dell’ultima attività, in ordine. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Controlli “Alto Impatto” ad Arezzo: un’espulsione e una denuncia per furtoNella giornata del 14 marzo 2026 la Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Municipale, ha svolto ad Arezzo servizi straordinari di controllo... Terni, operazione della Polizia “Alto Impatto”: nuovi controlli in città, giovane con precedenti trasferito al centro per il rimpatrioNel corso dei servizi effettuati negli ultimi giorni, gli agenti hanno identificato 113 persone, tra cui 34 con precedenti di polizia e 24 cittadini... Temi più discussi: Terni, operazione ‘Alto impatto’: sanzioni amministrative in esercizi commerciali ed un’espulsione; Terni, movida sicura: 57 persone controllate nell'operazione interforze ad alto impatto; Movida di Pasqua sotto controllo a Terni: maxi operazione interforze tra centro e viabilità; Terni, controlli interforze nella serata del sabato Santo: quarantaquattro violazioni e settanta persone identificate. Terni, controlli ad alto impatto: due avvisi orali del questore e negozi al setaccioTERNI - Controlli ad alto impatto con polizia, guardia di finanza, polizia locale e perosnale Asl in campo nelle aree più sensibili della città, tra cui Borgo Bovio, Borgo Rivo, via Curio Dentato, ... ilmessaggero.it Terni, controlli ad alto impatto: rispedito a casa ventenne tunisino con precedenti per tentato omicidioTERNI - Rispedito a casa un ventenne tunisino con gravi precedenti penali. Il giovane extracomunitario, accusato di tentato omicidio nei confronti di un connazionale, ricettazione, furto aggravato e ... ilmessaggero.it “Mi piacciono i pullman, così per il mio compleanno mi sono regalato un superbus”. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, non finisce mai di stupire. Per il suo 65esimo compleanno, lo scorso sabato 4 aprile, si è comprato un pullman molto particolare: sulle fi - facebook.com facebook Buonasera da Filomena della #PoliziaScientifica di Terni. #essercisempre #7aprile x.com