Controlli straordinari dei carabinieri tra Gossolengo e Rivergaro droga sequestrata e patenti ritirate

I carabinieri hanno effettuato controlli tra Gossolengo e Rivergaro, sequestrando droga e ritirando patenti. Durante il servizio, un giovane è stato denunciato per possesso di cocaina, mentre un minorenne è stato segnalato per hashish. Inoltre, due automobilisti sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza, trovati con tassi alcolemici oltre i limiti consentiti.

Servizio preventivo lungo la Statale 45 e Strada provinciale 40: denunciato un giovane trovato con cocaina, segnalato un minorenne con hashish e deferiti due automobilisti sorpresi alla guida con tassi alcolemici oltre i limiti. Un servizio preventivo disposto dalla Compagnia Carabinieri di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rivergaro, controlli dei carabinieri al "Grill Contest": due denunce e tre patenti ritirateDurante il fine settimana a Rivergaro, i carabinieri hanno rafforzato i controlli in zona in occasione del “Grill Contest”, una manifestazione molto...

Controlli straordinari dei carabinieri: denunce, auto sequestrate e sette patenti ritirateDurante un fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno effettuato controlli straordinari nel capoluogo e nei comuni...

Temi più discussi: A Pentone controlli straordinari dei carabinieri, il cane Manco scova droga nascosta nei contatori dell’acqua; Controlli straordinari dei Carabinieri nel basso Polesine: denunce per guida sotto alcol e droga e veicoli sequestrati; CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI A LECCE CITTA’; Milazzo, controlli straordinari dei carabinieri nel weekend: 12 denunce e 4 segnalazioni per droga.

Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli nei comuni di Pozzuoli e Quarto. lamilano.it/napoli/pozzuol… x.com

Taranto e Martina Franca, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, lavoro nero e drogaControlli dei Carabinieri tra Taranto e Martina Franca: irregolarità sul lavoro, denunce e sequestri di droga. trmtv.it

Controlli straordinari dei Carabinieri nel cuore della movida: arresti, denunce e sequestriLECCE - Controlli serrati nel centro storico di Lecce per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta malamovida. Nel corso dell’ultimo fine settimana, i ... corrieresalentino.it