controlli dei carabinieri e nas nelle case di riposo di san giovanni la punta

Notizia in breve

I carabinieri e i Nas hanno effettuato controlli straordinari nelle case di riposo di San Giovanni La Punta. Le verifiche si sono concentrate sull’igiene, la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti. Durante le ispezioni sono stati controllati diversi ambienti e documentazioni delle strutture. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati o eventuali irregolarità riscontrate. Le operazioni sono state svolte nel quadro di verifiche periodiche per garantire la tutela degli anziani ospiti.