Controlli dei carabinieri e Nas nelle case di riposo di San Giovanni La Punta
I carabinieri e i Nas hanno effettuato controlli straordinari nelle case di riposo di San Giovanni La Punta. Le verifiche si sono concentrate sull’igiene, la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti. Durante le ispezioni sono stati controllati diversi ambienti e documentazioni delle strutture. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati o eventuali irregolarità riscontrate. Le operazioni sono state svolte nel quadro di verifiche periodiche per garantire la tutela degli anziani ospiti.
Prosegue senza sosta l’attività di controllo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania sulle strutture dedicate all’assistenza degli anziani, un ambito particolarmente sensibile che riguarda la tutela di persone fragili e spesso non autosufficienti. In questo contesto, il rispetto delle norme sanitarie, organizzative e amministrative rappresenta un elemento fondamentale per garantire sicurezza, qualità dei servizi e dignità degli ospiti. Nel corso degli accertamenti, però, è stata rilevata una presunta violazione di carattere amministrativo relativa alla capacità ricettiva della struttura. Secondo quanto emerso, il numero degli ospiti sarebbe stato aumentato da 47 a 49 persone senza la necessaria comunicazione preventiva al Comune competente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Chiusa casa di riposo abusiva, senza letti per tutti: dormivano anche sui divani
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