Controlli della polizia nel quartiere San Cristoforo | scoperti cavalli non registrati in due stalle abusive

La polizia ha effettuato controlli nel quartiere San Cristoforo, riscontrando la presenza di cavalli non registrati in due stalle abusive. Le operazioni sono state parte di una serie di verifiche svolte recentemente in varie aree della città con l’obiettivo di monitorare le condizioni di vita degli animali e verificare la regolarità delle strutture. Durante le ispezioni sono stati identificati i cavalli e le stalle abusive sono state sequestrate.

La polizia ha eseguito, nei giorni scorsi, una mirata attività di controllo in diverse zone della città finalizzata a tutelare le condizioni di vita e la salute dei cavalli. In particolar modo, nel quartiere San Cristoforo, gli accertamenti sono scaturiti a seguito della preziosa collaborazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Controlli della Polizia a San Cristoforo: salvati cavalli e pony da condizioni di degradoABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato per la tutela degli animali Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha portato avanti una... Droga e documenti falsi: scoperti due laboratori a San Cristoforo, arrestato 38enneABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperto con 7 chili di marijuana in auto Un uomo di 38 anni, di origine lettone, è stato arrestato dalla polizia a Catania... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Più sicurezza e controlli a San Donato; Controlli straordinari della Polizia in centro e in stazione ad Aosta; Intensificati controlli del territorio: servizio straordinario a Treviglio - Polizia di Stato; Monza, fine settimana di controlli della Polizia di Stato: sequestri di droga, multe e oltre 500 persone identificate. Controlli di Carabinieri, Polizia Municipale e ASL nella movida di Chiaia e del centro storicoControlli nella movida partenopea per i carabinieri della compagnia Napoli centro che insieme agli agenti della polizia municipale hanno effettuato un ... napolivillage.com Monopattini ed e-bike fuori controllo, maxi controlli a Foggia: sequestri e sanzioni per oltre 38mila euroProseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato a Foggia contro l’uso irregolare di bici elettriche e monopattini, un ... immediato.net Rmk Sciacca. . GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO L'EFFETTO DI DROGHE, CONTROLLI DELLA POLIZIA STRADALE DI AGRIGENTO facebook