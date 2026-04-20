Controlli antidroga sequestrati l’hashish e un bilancino di precisione

I carabinieri di Laives hanno effettuato controlli antidroga nel territorio nei giorni scorsi, sequestrando hashish e un bilancino di precisione. Durante l’operazione è stata denunciata una persona di circa trent’anni, residente nella provincia di Bolzano, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’attività si inserisce in un’azione più ampia di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

Una denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio. È questo l’esito di un’attività di controllo antidroga del territorio condotta nei giorni scorsi dai carabinieri di Laives: al centro della vicenda c’è un cittadino di circa trent’anni residente nella provincia di Bolzano.La vicendaTutto è.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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