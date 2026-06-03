Controlli a Maranello nel ponte del 2 Giugno | denunce sequestri e il salvataggio di un' anziana

Durante il ponte del 2 giugno, i Carabinieri di Maranello hanno intensificato i controlli, denunciando alcune persone e sequestrando sostanze illegali. Sono stati effettuati anche controlli sui veicoli e sui locali pubblici. In un intervento, è stato salvato un’anziana in difficoltà. Le operazioni sono proseguite nel fine settimana per garantire la sicurezza pubblica.

Negli ultimi giorni e in concomitanza con il ponte del 2 giugno, i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno potenziato le operazioni di controllo del territorio. Con l'avvicinarsi della stagione estiva e il conseguente aumento di persone negli spazi pubblici, l'obiettivo è garantire maggiore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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