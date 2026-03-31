Terra dei Fuochi controlli nel settore tessile | sequestri e denunce

Negli ultimi giorni, le autorità hanno intensificato i controlli nel settore tessile nella Terra dei Fuochi, sequestrando materiali e denunciando responsabili. Le operazioni sono state condotte seguendo le linee guida stabilite dai Prefetti di Napoli e Caserta, che hanno identificato il settore come a maggior rischio di illeciti ambientali. Questi interventi fanno parte di una più ampia strategia di verifica delle filiere produttive.

Tre persone nei guai e sequestrati due stabilimenti e un'area di stoccaggio tra Vitulazio, Pastorano, Carinaro e Pignataro Maggiore In provincia di Caserta, tra Vitulazio, Pastorano e Carinaro sono stati effettuati i controlli interforze sui siti di messa in riserva e recupero dei rifiuti tessili. Si è provveduto al sequestro di uno stabilimento e di un'area di stoccaggio con conseguente denuncia per tre persone per illeciti nelle gestioni e difformità tra lo stato dei luoghi e le documentazioni autorizzative. A Pignataro Maggiore, inoltre, è stato sanzionato uno stabilimento per irregolare gestione di Raee e granuli e polvere di vetro derivanti dal recupero di pannelli solari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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