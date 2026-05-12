Conto alla rovescia per il ritorno del Trentino Book Festival
Dopo sei anni di assenza, il Trentino Book Festival si prepara a tornare con quattro giorni di eventi dedicati alla letteratura. La manifestazione prevede mostre, incontri e presentazioni con autori, giornalisti e filosofi provenienti sia dalle valli locali che da altre parti d’Italia. La ripresa delle attività si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e coinvolgerà diverse location sul territorio.
Conto alla rovescia per il Trentino Book Festival che, dopo sei anni di pausa, torna ad animare il nostro territorio con quattro giorni di mostre e incontri con autori, giornalisti e filosofi provenienti dalle nostre valli e anche dal resto d’Italia. Ad ospitare l’evento, tra il 18 e il 21 giugno.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
Artemis 2, conto alla rovescia per il ritorno dell’uomo sulla LunaDopo diversi rinvii la nuova missione lunare con equipaggio del programma Artemis 2 potrebbe essere lanciata il primo aprile.
Lukaku Napoli, conto alla rovescia per il rientro del belga: domani il ritorno in sede dopo un mese di stopCalciomercato Lazio, arriva Pedraza! Il terzino spagnolo conferma l’addio al Villarreal e prepara lo sbarco in Serie A Calciomercato Milan: i...