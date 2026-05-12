Conto alla rovescia per il ritorno del Trentino Book Festival

Da trentotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sei anni di assenza, il Trentino Book Festival si prepara a tornare con quattro giorni di eventi dedicati alla letteratura. La manifestazione prevede mostre, incontri e presentazioni con autori, giornalisti e filosofi provenienti sia dalle valli locali che da altre parti d’Italia. La ripresa delle attività si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e coinvolgerà diverse location sul territorio.

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Conto alla rovescia per il Trentino Book Festival che, dopo sei anni di pausa, torna ad animare il nostro territorio con quattro giorni di mostre e incontri con autori, giornalisti e filosofi provenienti dalle nostre valli e anche dal resto d’Italia. Ad ospitare l’evento, tra il 18 e il 21 giugno.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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