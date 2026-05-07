Pamela Genini testa del cadavere rubata | indagato l' ex fidanzato Francesco Dolci

L'ex fidanzato di Pamela Genini, il cui cadavere è stato trovato senza la testa, è stato iscritto nel registro degli indagati. Per diverse settimane aveva interagito con gli investigatori, dichiarandosi disponibile a fornire informazioni e a collaborare alle indagini. La sua posizione è ora sotto esame, mentre proseguono le verifiche sulla dinamica del delitto. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i dettagli della vicenda.

Per settimane aveva parlato con gli investigatori da persona informata sui fatti, cercando — almeno apparentemente — di aiutare le indagini. Ora però la sua posizione è cambiata radicalmente. Francesco Dolci, ex compagno e amico molto vicino a Pamela Genini, è finito ufficialmente nel registro.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Pamela Genini, indagato l’ex Francesco Dolci per vilipendio di cadavere e furto Notizie correlate Pamela Genini, svolta nelle indagini sulla testa rubata: indagato l’amico Francesco Dolci per vilipendio di cadavere e furtoFrancesco Dolci, amico di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell’ambito dell’indagine sul furto nel cimitero di... Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio e furto del cadavere: si cerca la testa trafugataFrancesco Dolci è indagato ufficialmente per il vilipendio e per il furto del cadavere di Pamela Genini. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il cadavere di Pamela Genini profanato nel cimitero, indagato l'ex fidanzato Francesco Dolci; Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: Cerchiamo foto e video; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Caso Genini: l'ex fidanzato deposita memoria sulla profanazione della tomba. Francesco Dolci indagato, dov'è la testa di Pamela Genini: la perquisizione della casa e la svolta dalle immagini delle telecamereC'è un indagato nelle indagini per la profanazione della tomba di Pamela Genini. E' l'ex fidanzato Francesco Dolci, ascoltato per ore dai carabinieri che hanno poi perquisito ... leggo.it Pamela Genini, tomba profanata: ex fidanzato indagato per vilipendio cadavere e furtoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pamela Genini e il caso della tomba profanata, l'ex fidanzato Dolci dai carabinieri ... tg24.sky.it "Voglio sapere a chi ho schiacciato i piedi. Come ci si sente a essere indagati Io sto bene, non ho fatto nulla" Sono queste le prime parole, rilasciate ai giornalisti, da Francesco Dolci. L’ex fidanzato e amico di Pamela Genini, da ieri è indagato dalla Procura di - facebook.com facebook Svolta nel caso della profanazione del corpo di Pamela #Genini, uccisa a #Milano dal compagno lo scorso ottobre. Dopo ore in caserma è stato indagato l’ex fidanzato, Francesco Dolci. Perquisita la sua abitazione. #Tg1 Elena Fusai x.com