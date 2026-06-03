Conte saluta il Napoli | Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione

Antonio Conte ha pubblicato un messaggio su Instagram per salutare il Napoli e i suoi tifosi, chiudendo ufficialmente un capitolo della sua carriera. Ha descritto i due anni trascorsi come vincenti, ricchi di emozioni e passione. Il tecnico ha ringraziato la squadra e il pubblico, sottolineando il valore di questa esperienza. La sua uscita dal club segna la fine di un periodo considerato tra i più significativi nella storia recente del Napoli.

Oggi si chiude definitivamente un capitolo, forse uno dei più belli della storia recente del Napoli. Antonio Conte, infatti, con un messaggio pubblicato su Instagram, ha salutato il Napoli e il popolo azzurro. Il messaggio di Conte Si legge su Instagram: "Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di?? NAPOLI" Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioconte) . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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