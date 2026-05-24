Ferrara | Sarà impossibile che Conte dimentichi le emozioni di oggi e di questi due anni

Notizia in breve

Ciro Ferrara, presente al Maradona, ha commentato l’atmosfera al termine della partita contro l’Udinese. Ha detto che sarà impossibile per Conte dimenticare le emozioni di oggi e degli ultimi due anni. Ferrara era a bordo campo e ha osservato l’ambiente carico di tensione e passione, senza fornire ulteriori dettagli.