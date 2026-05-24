Ferrara | Sarà impossibile che Conte dimentichi le emozioni di oggi e di questi due anni

Da ilnapolista.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ciro Ferrara, presente al Maradona, ha commentato l’atmosfera al termine della partita contro l’Udinese. Ha detto che sarà impossibile per Conte dimenticare le emozioni di oggi e degli ultimi due anni. Ferrara era a bordo campo e ha osservato l’ambiente carico di tensione e passione, senza fornire ulteriori dettagli.

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Ciro Ferrara a bordo campo al Maradona commenta l'atmosfera dello stadio al termine della sfida contro l'Udinese. Si ragione sulla fine della stagione e sul probabile addio di Conte al Napoli Ferrara sull'addio di Conte «Giornata importantissima per le emozioni che ha provato Conte e sarà impossibile che possa dimenticarlo» Due anni indimenticabili per i tifosi del Napoli «Questa sera ci ha messo lo stesso entusiasmo e la stessa cattiveria di sempre per questi tre punti. Per lui era fondamentale terminare questo campionato tanto difficile al secondo posto» . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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