Conte-Napoli oggi la firma dell’addio | pronto Allegri

Oggi si formalizza la separazione tra Antonio Conte e il Napoli, con la firma dell’addio. Allegri è pronto a prendere il suo posto sulla panchina del club. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna la fine del rapporto tra l’allenatore e la squadra. Nessun dettaglio è stato reso noto sui motivi, ma la firma è prevista nelle prossime ore.

L’esperienza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è arrivata all’ultimo atto. Nella giornata di oggi è attesa la firma che renderà ufficiale la separazione tra il tecnico salentino e il club azzurro. La decisione sarebbe maturata da tempo. Conte avrebbe riflettuto a lungo sul proprio futuro e sarebbe arrivato alla conclusione che chiudere il ciclo rappresentasse la soluzione migliore. Una scelta presa senza strappi pubblici e con la volontà di lasciare Napoli in modo rispettoso. Secondo Il Mattino, il passaggio formale arriverà nelle prossime ore. Con la firma, si chiuderà definitivamente un percorso intenso, segnato da un rapporto forte con l’ambiente e con la città. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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