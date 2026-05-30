Allegri tratta la buonuscita con il Milan poi la firma al Napoli | Rabiot pronto a raggiungerlo
Massimiliano Allegri sta definendo la buonuscita con il Milan prima di firmare con il Napoli. La firma del contratto tra Allegri e il club partenopeo è ancora in sospeso. Rabiot si prepara a raggiungere l’allenatore, ma anche questa operazione non è ancora ufficiale. La trattativa tra Allegri e il Napoli non ha ancora concluso le formalità contrattuali. Nessun altro dettaglio è stato comunicato, né sulle tempistiche né sui termini dell’accordo.
Tempo di lettura: 2 minuti Slitta ancora la firma del contratto tra Massimiliano Allegri ed il Napoli. Il tecnico deve risolvere la questione relativa al suo rapporto con il Milan, società che lo ha licenziato al termine del campionato. La comunicazione unilaterale dell’interruzione del rapporto di lavoro, però, non elimina gli aspetti economici del contratto: Allegri per poter allenare il Napoli dovrà prima risolvere consensualmente il suo rapporto con il Milan. Fino a quando ciò non avverrà il tecnico livornese rimarrà iscritto al libro paga della società rossonera. Lo stipendio di Allegri, il cui contratto con il Milan sarebbe scaduto il 30 giugno 2027, è di 5,5 milioni di euro l’anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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