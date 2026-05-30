Allegri tratta la buonuscita con il Milan poi la firma al Napoli | Rabiot pronto a raggiungerlo

Notizia in breve

Massimiliano Allegri sta definendo la buonuscita con il Milan prima di firmare con il Napoli. La firma del contratto tra Allegri e il club partenopeo è ancora in sospeso. Rabiot si prepara a raggiungere l’allenatore, ma anche questa operazione non è ancora ufficiale. La trattativa tra Allegri e il Napoli non ha ancora concluso le formalità contrattuali. Nessun altro dettaglio è stato comunicato, né sulle tempistiche né sui termini dell’accordo.