Il Napoli piomba su Allegri | in caso di addio di Conte pronto l’assalto al livornese

Da calciomercato.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta valutando un cambio di allenatore e, in caso di separazione da Antonio Conte, si prepara a puntare su Allegri. Attualmente, Conte ha un contratto con il club fino a giugno 2027, ma si parla di possibili sviluppi che potrebbero portare a un suo cambio di squadra già dalla prossima stagione. La situazione attorno alla panchina azzurra resta in evoluzione, con l’obiettivo di trovare una soluzione che possa garantire continuità e risultati.

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Antonio Conte ha un contratto con il Napoli fino al giugno del 2027, ma il futuro dell’attuale allenatore degli azzurri potrebbe essere altrove già a partire dalla prossima stagione. Il Napoli pensa ad Allegri in caso di addio di Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it Alla fine del campionato in corso, con i partenopei che hanno conquistato un posto nella prossima Champions League, Antonio Conte incontrerà Aurelio De Laurentiis per parlare del futuro e si capirà se ci saranno i presupposti per proseguire insieme o meno. Nel caso in cui dovesse arrivare l’addio di Antonio Conte, uno dei nomi più caldi per la panchina del Napoli diventerebbe quello di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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