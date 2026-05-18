Il Napoli piomba su Allegri | in caso di addio di Conte pronto l’assalto al livornese

Il Napoli sta valutando un cambio di allenatore e, in caso di separazione da Antonio Conte, si prepara a puntare su Allegri. Attualmente, Conte ha un contratto con il club fino a giugno 2027, ma si parla di possibili sviluppi che potrebbero portare a un suo cambio di squadra già dalla prossima stagione. La situazione attorno alla panchina azzurra resta in evoluzione, con l’obiettivo di trovare una soluzione che possa garantire continuità e risultati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui