Conte-Napoli oggi la firma | addio senza penali

Oggi è stata firmata la rescissione del contratto tra l’allenatore e il Napoli. La separazione avviene senza penali. La decisione è stata confermata da fonti ufficiali. L’allenatore lascia il club dopo aver concluso il suo incarico. La firma è avvenuta in mattinata, senza ulteriori accordi economici. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi della separazione. La società e il tecnico si sono accordati per terminare il rapporto.

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è arrivata al passaggio conclusivo. Nella giornata di oggi è attesa la firma sulla risoluzione consensuale, che renderà ufficiale la separazione tra il tecnico salentino e il club azzurro. La decisione chiuderà un ciclo intenso. Conte lascerà Napoli rinunciando alla cifra prevista dall’ultimo anno di contratto. La stessa linea sarà seguita anche dai componenti del suo staff, pronti a interrompere insieme all’allenatore l’esperienza partenopea. Secondo Il Mattino, l’addio sarà formalizzato senza strappi. La volontà delle parti è arrivare a una chiusura ordinata, evitando contenziosi o trascinamenti polemici. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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