Addio Conte annuncio nel weekend | Napoli senza penali

Nel fine settimana si attende l’ultima partita della stagione, che sarà contro l’Udinese, e si ipotizza possa segnare anche la fine dell’esperienza di Antonio Conte come allenatore del Napoli. La decisione di lasciare il club potrebbe essere comunicata proprio in quell’occasione, con l’annuncio ufficiale che non prevede penali per il club. La squadra si prepara a concludere un ciclo e si stanno valutando le prossime mosse per il futuro.

L’ultima gara contro l’Udinese dovrebbe coincidere con la chiusura dell’esperienza di Antonio Conte al Napoli. Il tecnico sarebbe pronto a comunicare l’addio nel corso del fine settimana, mettendo fine in anticipo al rapporto con il club azzurro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio account X, la separazione passerà attraverso la risoluzione del contratto ancora in vigore. La decisione sarebbe ormai maturata e resterebbero soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio. Il divorzio non dovrebbe avere conseguenze economiche per la società. Non sarebbero infatti previste penali o costi aggiuntivi. Conte e il Napoli si saluteranno quindi in maniera consensuale, senza trascinare la vicenda oltre la fine della stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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