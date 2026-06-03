Il leader del campo largo sarà deciso in base al programma comune concordato tra le parti. La scelta dell'interprete incaricato di guidare la coalizione dipenderà dall'accordo sul progetto politico condiviso. La selezione del leader avverrà successivamente alla definizione delle linee programmatiche, senza indicazioni precise sui nomi. La discussione si concentra sulla relazione tra il contenuto del programma e la figura che assumerà il ruolo di guida.

Chi sarà l'interprete scelto per guidare la coalizione dopo il programma? Come cambierà la scelta del leader dopo la definizione del progetto? Quali sono i nodi tecnici da sciogliere per unire le forze? Quanto tempo servirà per ottenere la convergenza tra i partiti??? In Breve Evento tenutosi mercoledì 3 giugno nella città di Chieti. Leadership subordinata alla definizione di un documento programmatico unitario. Processo di sintesi tra le diverse agende politiche dei prossi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte: la guida del campo largo dipenderà dal programma comune

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