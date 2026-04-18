Conte a margine Nova | La scrittura del programma del campo largo deve coinvolgere tutti – Il video

Il leader politico ha annunciato l'inizio della stesura del programma del cosiddetto campo largo, sottolineando che il processo coinvolgerà tutte le forze politiche interessate. Durante un incontro, ha dichiarato che il lavoro non sarà fatto in solitudine e che ogni contributo sarà importante per definire le linee guida dell'accordo. La comunicazione è arrivata in un momento di consultazioni politiche in corso.

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2026 "Non c'è un minuto da perdere e quindi oggi iniziamo a scrivere il programma, ma non lo scriviamo da soli. Non c'è una segreteria di partito, un gruppo dirigente, ma qui ci sono 500 nostri cittadini che contribuiranno ad avviare questo processo, che poi si svilupperà a maggio e sarà il programma scritto con i cittadini, per i cittadini, scritto da loro stessi con la nostra partecipazione, aperto a tutti. Non ci saranno soltanto gli iscritti del Movimento, ma tutti i cittadini della società civile, anche da altre forze politiche. Dovremo coinvolgere tutti", così Giuseppe Conte a margine del momento di formazione dei 100 team nell’ambito di Nova.🔗 Leggi su Open.online Conte a margine Nova: La scrittura del programma del campo largo deve coinvolgere tutti Notizie correlate Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo) di De André : «Dal campo largo nasceranno frutti copiosi» – Il videoIntercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic il presidente del Movimento 5 stelle , Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo?) di Fabrizio... Conte canta “Via del Campo” di De André e dice: “Dal campo largo nasceranno frutti fecondi” – VideoGiuseppe Conte, intercettato da Dejan Cetnikovic di Radio Rock, si è prestato per cantare Via del Campo di Fabrizio De André. Una raccolta di contenuti Si parla di: Conte e il sogno del nuovo partito, dal M5S a NOVA: la strategia per guidare il centrosinistra. Conte a margine Nova: La scrittura del programma del campo largo deve coinvolgere tutti(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2026 Non c'è un minuto da perdere e quindi oggi iniziamo a scrivere il programma, ma non lo scriviamo da soli. Non c'è una segreteria di partito, un gruppo dirigente, ... la7.it Conte: Puntiamo ai negoziati e poi compriamo il gas russoIl presidente M5s a margine dell'Open space technology di formazione per il 100 team di Nova ... repubblica.it