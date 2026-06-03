Conte con Legnini | Ha grande esperienza conoscendolo credo che farà molto bene

Conte ha dichiarato che Legnini possiede una grande esperienza, avendolo visto lavorare come commissario durante il post-sisma e come vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ha aggiunto che, grazie alla sua competenza e operatività, si aspetta che svolgerà bene il suo ruolo.

"Legnini ha una grande esperienza, è stato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato un amministratore che ha dimostrato anche grande operatività, ha lavorato con me come commissario anche per il post-sisma, quindi lo conosco bene. Ovviamente è stata una scelta locale nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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