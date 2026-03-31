Pellegatti entusiasta | Io credo molto in Kostic ma soprattutto credo molto nell’operazione

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il recente trasferimento di Kostic dal Partizan Belgrado al Milan, esprimendo fiducia nel calciatore e nell’operazione di mercato. La trattativa ha portato all’ingaggio del giocatore, che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi. Pellegatti ha espresso il suo entusiasmo riguardo alla scelta di mercato del club e al potenziale del nuovo acquisto.

Il Milan è pronto a tornare in campo a Milanello per preparare al meglio la prossima sfida contro il Napoli. Seconda e terza forza del campionato di Serie A si sfidano per decidere chi sarà la vera avversaria dell'Inter per la corsa Scudetto in questo finale di stagione. Il Diavolo però lavora già per il calciomercato e per il futuro. Domenica il club ha svolto le visite mediche per il classe 2007 Kostic in arrivo dal Partizan Belgrado. LEGGI ANCHE: Ecco perché il Milan cerca Zaniolo: la statistica che stupisce. Costo, stipendio e numeri>>> Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato così su 'YouTube' di questa operazione: "Kostic è un giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti entusiasta: “Io credo molto in Kostic, ma soprattutto credo molto nell’operazione” Articoli correlati Scudetto, De Luca: “Campionato riaperto? Non credo. Molto dipenderà però dalla reazione dell’Inter”Il giornalista e conduttore radiofonico Massimo De Luca, nel pomeriggio di oggi, è stato ospite di 'TMW Radio' per commentare i principali temi del... Leggi anche: “Dicono che su OnlyFans incassiamo 100mila euro al mese, ma la maggior parte guadagna molto ma molto meno. Io ho smesso di dirlo”: parla Beatrice Segreti