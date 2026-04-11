In un’intervista andata in onda su Rai3, l’attore e scrittore ha affermato di non credere in Dio, ma di percepire una presenza che considera più significativa. Ha spiegato che l’esperienza religiosa non si basa sulla fede, ma sulla sensazione diretta di questa presenza. Ha inoltre riferito di essere in una fase personale in cui sente questa presenza, considerandola più importante rispetto alla credenza.

“Se credo in Dio? Sono nella fase migliore, quella successiva: lo sento, che è ancora più importante”. Così Fabio Volo ospite a La Confessione di Peter Gomez, in onda stasera alle 20.20 su Rai3 a proposito della fede e della sua abitudine di meditare ogni giorno. “L’esperienza divina non ha niente a che fare con la credenza, è come l’amore, è difficile spiegare l’amore o il sapore della fragola a chi non ha mai mangiato fragole”, ha concluso il conduttore radiofonico, che sarà in onda da lunedì 13 aprile su Rai 3 con il nuovo programma “Kong”. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fabio Volo a La Confessione di Gomez (Rai3): “Io non credo in Dio: lo sento. L’esperienza divina non ha niente a che fare con il credere”

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Una domanda. Un ospite. Uno spazio sospeso sulla città. In diretta dalla Torre Branca di Milano, a 110 metri d'altezza, arriva "Kong. Con la testa tra le nuvole", il nuovo programma condotto da Fabio Volo. Dal 13 aprile, dal lunedì al venerdì, alle 20.20 su #Rai - facebook.com facebook

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