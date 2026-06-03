Il Consiglio di Stato ha annullato la graduatoria relativa ai fondi destinati ai Comuni in Abruzzo. La decisione riguarda le modalità di attribuzione, con particolare attenzione alla discrezionalità nelle scelte. Si evidenzia che un ritardo di un solo secondo ha portato all’esclusione di un Comune dalla distribuzione. La sentenza mette in discussione i criteri adottati, evidenziando come la soggettività possa influenzare circa il 40% delle assegnazioni.

Come può la discrezionalità influenzare il 40% delle scelte sui fondi?. Perché un ritardo di un secondo può escludere un intero Comune?. Quali criteri hanno permesso l'assegnazione di un quarto dei punti?. Chi deve intervenire per cambiare le regole del click-day nazionale?.? In Breve Discrezionalità del 40% rilevata su 109 progetti di rigenerazione urbana analizzati.. Un quarto dei punteggi assegnati manca di criteri trasparenti o proporzionati.. Il sistema click-day penalizza i Comuni per ritardi di frazioni di secondo.. Proposte di rotazione per evitare accessi multipli da parte di alcuni enti.. Il Consiglio di Stato ribalta la graduatoria dei fondi per i piccoli Comuni abruzzesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Consiglio di Stato: annullata la graduatoria fondi Comuni Abruzzo

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