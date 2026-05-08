In Abruzzo, sono stati destinati 120 milioni di euro per migliorare la sicurezza, con 99 comuni che riceveranno i fondi. Il piano prevede 142 interventi specifici, tra cui lavori di manutenzione, ristrutturazioni e investimenti in infrastrutture. La ripartizione dei fondi tiene conto delle aree interne della regione, distribuite in modo da coprire le diverse esigenze delle comunità locali. La ripartizione verrà comunicata ufficialmente nei prossimi giorni.

? Punti chiave Quali sono i 142 interventi specifici previsti dal piano?. Come verranno ripartiti i fondi tra le aree interne della regione?. Perché questo stanziamento è fondamentale per evitare l'isolamento dei borghi?. Quando entreranno in vigore i lavori per la sicurezza strutturale?.? In Breve Fondi inseriti nel piano nazionale da 1,3 miliardi per il triennio 2026-2028.. Pierluigi Biondi coordina l'attuazione secondo la legge n. 1452018.. I 142 interventi finanzieranno strade, ponti, edilizia scolastica ed efficientamento energetico.. Risorse destinate a contrastare la marginalizzazione dei piccoli centri nelle aree interne.. Oltre 120 milioni di euro alimenteranno i comuni abruzzesi per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici, grazie a un piano nazionale che finanzia 142 interventi specifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, 120 milioni per la sicurezza: 99 comuni riceveranno fondi

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