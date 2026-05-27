Test Medicina per la prima volta una studentessa vince il ricorso al Consiglio di Stato L’avvocato | Ecco perché la graduatoria è illegittima

Per la prima volta, una studentessa ha vinto un ricorso al Consiglio di Stato contro la graduatoria di accesso a Medicina. Gli avvocati hanno spiegato che la graduatoria è illegittima. La decisione segna un cambiamento rispetto alle sentenze precedenti sfavorevoli agli studenti. La riforma dell’accesso, voluta dalla ministra, continua a essere contestata in sede legale. La pronuncia del Consiglio di Stato apre una nuova fase nelle controversie sul test di Medicina.

Inizia a incrinarsi la riforma dell’accesso a Medicina voluta dalla ministra Anna Maria Bernini. Dopo una serie di sentenze sfavorevoli agli studenti, per la prima volta il Consiglio di Stato ha riconosciuto la fondatezza di un appello portato avanti dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia. I giudici, infatti, hanno accolto il ricorso di una studentessa contestando le modalità con cui sono stati gestiti gli scorrimenti delle graduatorie dopo il nuovo test di Medicina. Nonostante avesse ottenuto punteggi elevati in tutte le prove, la candidata era stata assegnata a una sede indicata come seconda scelta, l’ università del Piemonte Orientale, invece che alla sua preferenza principale, Torino. 🔗 Leggi su Open.online

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Nuovo test di medicina, al primo esame passa solo il 15%

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