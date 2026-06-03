Consiglieri sulle spine Pazzano sta per togliere un seggio al centrodestra?

A poche ore dalla proclamazione del nuovo sindaco, il consiglio comunale non ha ancora ufficializzato la composizione definitiva. Si ipotizza che il Comune possa togliere un seggio al centrodestra, ma non ci sono conferme ufficiali. I consiglieri sono in attesa di chiarimenti, mentre la situazione rimane incerta. La decisione potrebbe influenzare gli equilibri politici locali.

A poche ore dalla proclamazione del sindaco Francesco Cannizzaro, il consiglio comunale non ha ancora la piena ufficialità. I conteggi dei voti che si stanno protraendo ormai da oltre una settimana lasciano la porta aperta a clamorosi colpi di scena. Il più importante è un sussurro che sta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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