La Juventus trema | Yildiz e Thuram tengono sulle spine Spalletti

La Juventus si prepara alla sfida di domenica sera contro il Bologna, ma ci sono preoccupazioni legate alla condizione di alcuni giocatori. Sia il centrocampista turco che il giovane talento sono a rischio di non scendere in campo, secondo quanto riferito dagli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Continassa. La squadra si sta concentrando sulle decisioni da prendere in vista della partita, mentre le condizioni dei due calciatori continuano a essere monitorate.

Sia il turco che il centrocampista sono a rischio per il match di domenica sera contro il Bologna: gli aggiornamenti dalla Continassa Non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti sul fronte Yildiz. Il fantasista bianconero anche oggi si è allenato a parte alla Continassa, a due giorni dal match di campionato contro il Bologna. Thuram e Yildiz in dubbio (Ansa) – Calciomercato.it Lo staff medico bianconero sta gestendo il numero dieci, alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro. La rifinitura di domani e l’ultima sgambata di domenica mattina saranno decisive per valutare le condizioni di Yildiz in vista della sfida con i felsinei.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juventus trema: Yildiz e Thuram tengono sulle spine Spalletti Notizie correlate Yildiz e Bremer tengono sulle spine Spalletti: Juve d’assalto per l’impresa ChampionsIl numero dieci e il difensore brasiliano provano il recupero in vista della decisiva sfida all’Allianz Stadium contro il Galatasaray Luciano... Allenamento Milan, Leao e Pulisic tengono Allegri sulle spine: cosa filtra sulla loro presenza contro il NapoliAdzic, brillante in Nazionale ma ai margini alla Juventus: il punto sul suo momento e sul futuro estivo – VIDEO di Marco Baridon Nico Paz Arsenal:... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il rinnovo è sempre più complicato, ora la Juventus trema: Vlahovic vicino alla rivale storica; Juve, trema Spalletti: in tre a rischio per il Bologna, i nomi. Allarme Yildiz, le ultime in casa Juve: Spalletti ha decisoLa Juve trema per le condizioni fisiche del talento turco: ecco le ultimissime in vista della sfida contro il Bologna ... calciomercato.it Infortunati Juventus | Kelly, Thuram, Yildiz: le novità dall’allenamentoInfortunati Juventus – Ultimi preparativi per la Juventus in vista della sfida contro il Bologna della 33^ giornata. Restano da monitorare le condizioni di alcuni acciaccati in casa bianconera. Ci son ... fantamaster.it L’Inter trema: può firmare subito con la Juventus per 5 milioni all’anno CHE COLPO..altro.. - facebook.com facebook