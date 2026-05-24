A Reggio, 29 elettori devono tornare al seggio a causa di un errore nelle schede elettorali. Le autorità devono individuare e rintracciare i coinvolti per completare le operazioni di voto. Inoltre, sono state consegnate schede della seconda circoscrizione alla sezione 193, creando confusione tra i votanti e le procedure di voto. La situazione richiede chiarimenti sulle modalità di identificazione degli elettori e sulla gestione delle schede distribuite.

? Domande chiave Come faranno le autorità a rintracciare i 29 elettori coinvolti?. Perché sono state consegnate schede della seconda circoscrizione alla sezione 193?. Chi deve rispondere dell'errore materiale nella distribuzione del materiale elettorale?. Quali conseguenze avrà questo disguido sulla validità del voto finale?.? In Breve Errore di smistamento tra prima e seconda circoscrizione alla sezione 193 di Reggio.. I 29 elettori coinvolti dovranno tornare al seggio per usare schede corrette.. Votazioni attive domenica 24 maggio 2026 fino alle ore 23 o lunedì 15.. Le altre sezioni della città procedono regolarmente senza interruzioni alle operazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, errore sulle schede: 29 elettori devono tornare al seggio

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