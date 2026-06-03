Un confronto sul futuro del turismo nelle Marche ha sottolineato la necessità di sviluppare modelli che possano gestire le competenze del settore. L’obiettivo è creare strategie efficaci per sostenere la crescita turistica regionale. Durante l’incontro sono state discusse possibili soluzioni per migliorare l’offerta e potenziare le risorse locali. La discussione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore, che hanno evidenziato l’importanza di approcci condivisi e di una pianificazione a lungo termine.

"Occorrono modelli capaci di governare le competenze per favorire il turismo nelle Marche ". Istituzioni, università e imprese si confrontano sul futuro del turismo, tema al centro di "(Let’s) Marche", ospitato al polo Bertelli promosso da Expirit e Ideazione Srl nell’ambito dell’offerta formativa di DeA Destination Academy. Silvia Luconi, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, ha richiamato l’importanza di affrontare la governance come una condizione decisiva. Mara Cerquetti, professoressa dell’università di Macerata, ha restituito una fotografia del sistema turistico: "La crescita dei flussi internazionali, la riscoperta dell’entroterra, l’interesse per borghi, turismo lento ed enogastronomia rappresentano elementi positivi, ma si accompagnano a criticità legate alla stagionalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Visione Turismo, confronto a Roma sul futuro del settore

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