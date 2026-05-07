Turismo lavoro e infrastrutture | a Riccione il confronto sul futuro della Riviera con Renzi e de Pascale

Domenica a Riccione si terrà un evento politico con la partecipazione del presidente della Regione Emilia-Romagna e dell’ex presidente del Consiglio. L’incontro si concentrerà su temi come turismo, lavoro e infrastrutture, coinvolgendo figure di rilievo nazionale e regionale. L’appuntamento è previsto per le 12 e rappresenta un momento di confronto sulla situazione attuale e sulle prospettive future della Riviera.

Domenica, 10 maggio, alle ore 12, Riccione ospiterà un appuntamento politico di grande rilievo con la presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e dell’ex presidente del Consiglio e senatore Matteo Renzi. L’evento nasce da un’iniziativa della scuola di formazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate ItaliaMeteo, De Pascale alza il pressing sul governo: confronto urgente sul futuro dell’agenziaIl presidente della Regione Emilia-Romagna sollecita un tavolo con l’esecutivo per il futuro dell’Agenzia nazionale meteo. Leggi anche: Confronto sul futuro delle aziende. Persone, competenze e talenti al centro della crescita sul lavoro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Turismo, Repower: infrastrutture e AI al centro white paper; Infrastrutture, consegnati lavori a Marinella di Selinunte per eliminare la posidonia; Qualità del lavoro: UGL Savona critica le condizioni del turismo e chiede strategie a lungo termine; Repower, il nuovo white paper sul turismo mette AI, infrastrutture e comunità nella stessa matrice. Turismo, Repower: infrastrutture e AI al centro white paperRepower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, ha pubblicato la seconda edizione del White paper repower innovazione e turismo, il documento dedicato al mondo del turismo ... adnkronos.com TARACE TURISMO Mobilità sostenibile e turismo, la Regione Puglia pubblica l’avviso. Starace: Turismo accessibile tutto l’anno grazie alle infrastrutturePer il triennio 2026-2028, la Regione Puglia potrà contare su risorse FUNT pari a circa 2,1 milioni di euro complessivi ... statoquotidiano.it #Inaltreparole La Cina punta sul turismo: come IVA, visa free e pagamenti digitali facilitano l'acquisto degli stranieri In Cina, si sa, le riforme non si fermano mai, e raramente sono casuali. Dentro la pianificazione a medio e lungo termine - quest'anno è formalm - facebook.com facebook Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha incontrato il Segretario di Stato al Turismo di San Marino Federico Pedini Amati per rafforzare la collaborazione turistica tra i due Paesi. Un’amicizia consolidata che guarda al futuro. x.com