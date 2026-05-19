Turismo 2027 a Pordenone il confronto sul cammino sostenibile del territorio
A Pordenone si è svolto un incontro dedicato al futuro del turismo nel 2027, coinvolgendo rappresentanti delle imprese e delle istituzioni locali. L’obiettivo principale è stato analizzare come il settore possa svilupparsi seguendo principi di sostenibilità e innovazione, con attenzione alle esigenze delle nuove generazioni. Durante l’evento sono stati discussi i possibili percorsi per un turismo più responsabile e integrato nel territorio, attraverso un confronto diretto tra i vari attori coinvolti.
Immaginare il turismo di domani partendo dallo sguardo delle nuove generazioni, dal dialogo con le imprese e dal confronto con le istituzioni. È questo il senso di “Turismo 2027: il nostro cammino sostenibile inizia oggi”, l’appuntamento in programma giovedì 21 maggio 2026 dalle ore 9 alle ore 13. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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