Turismo 2027 a Pordenone il confronto sul cammino sostenibile del territorio

A Pordenone si è svolto un incontro dedicato al futuro del turismo nel 2027, coinvolgendo rappresentanti delle imprese e delle istituzioni locali. L’obiettivo principale è stato analizzare come il settore possa svilupparsi seguendo principi di sostenibilità e innovazione, con attenzione alle esigenze delle nuove generazioni. Durante l’evento sono stati discussi i possibili percorsi per un turismo più responsabile e integrato nel territorio, attraverso un confronto diretto tra i vari attori coinvolti.

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