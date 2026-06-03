Conferenza di Luca Nannipieri sul genio di Gaudí e sulla Sagrada Familia

Notizia in breve

Il 4 giugno alle 18, uno storico dell'arte terrà una conferenza a Pisa sulla figura di Antoni Gaudí e sulla Sagrada Familia. L'evento si svolgerà nella chiesa di San Frediano e sarà aperto al pubblico. La relazione sarà incentrata sulla vita e le opere dell'architetto spagnolo, con un focus particolare sulla sua creazione più nota. L'iniziativa è organizzata dall'Accademia di Belle Arti de L'Aquila.