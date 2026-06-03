Conferenza di Luca Nannipieri sul genio di Gaudí e sulla Sagrada Familia

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno alle 18, uno storico dell'arte terrà una conferenza a Pisa sulla figura di Antoni Gaudí e sulla Sagrada Familia. L'evento si svolgerà nella chiesa di San Frediano e sarà aperto al pubblico. La relazione sarà incentrata sulla vita e le opere dell'architetto spagnolo, con un focus particolare sulla sua creazione più nota. L'iniziativa è organizzata dall'Accademia di Belle Arti de L'Aquila.

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Il noto storico dell'arte Luca Nannipieri, professore all'Accademia di Belle Arti de L'Aquila, tiene giovedì 4 giugno, alle ore 18, negli spazi della chiesa di San Frediano a Pisa, una conferenza su Antoni Gaudí, il grande e visionario architetto spagnolo che ha realizzato la Sagrada Familia a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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