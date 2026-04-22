In ambito condominiale, l’amministratore è ora tenuto a comunicare pubblicamente i nomi dei condomini morosi. Questa disposizione modifica il modo in cui vengono gestite le informazioni sulla solvibilità all’interno delle comunità condominiali. La normativa impone che la privacy, sebbene importante, non possa impedire la trasparenza sui pagamenti mancati. I condomini devono quindi essere consapevoli di questa novità e delle sue implicazioni.

Vivere in un condominio significa condividere spazi, ma soprattutto responsabilità. Una responsabilità che non può essere "protetta" dallo scudo fornito dalla privacy, che è pure giusta e doverosa. In caso di condomini morosi, infatti, prevale la trasparenza, ed è stato stabilito dalla Corte di Cassazione in un suo recente pronunciamento. Nell' ordinanza 7823 del 31 marzo 2026, infatti, i giudici hanno stabilito che in caso di condomini morosi - proprietari di unità immobiliari che non hanno versato, in tutto o in parte, le quote condominiali entro le scadenze stabilite – l' amministratore ha l'obbligo di rendere pubblici nomi e cognomi. In sostanza, la trasparenza vince sulla privacy.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L’amministratore ha l’obbligo di rivelare i nomi dei morosi". Cosa cambia per i condomini

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