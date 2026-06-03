Conciliazione vita-lavoro Chiude ’La tua voce conta’

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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GROSSETO Si conclude domani il percorso di ascolto "La tua voce conta", la campagna promossa da Cna Impresa Donna Grosseto e Cna Grosseto che, a partire da settembre 2024, ha coinvolto numerosi comuni della provincia per raccogliere le istanze di artigiani, imprenditori e professionisti del territorio. L’appuntamento finale è in programma alle 16 nella sala conferenze "Maurizio Masini" della sede Cna di via Birmania 96, dove saranno presentati i risultati emersi durante i mesi di incontri e confronto con imprese e istituzioni locali. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di dare voce alle esigenze del tessuto produttivo provinciale, raccogliendo criticità, proposte e suggerimenti direttamente dai protagonisti dell’economia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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